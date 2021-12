La gioia per l’eternità. Lettere dal gulag (1931-1933) (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Abenedire il loro matrimonio, celebrato nel 1922, era stato Pavel Florenskij, il grande filosofo, teologo e scienziato russo, padre di famiglia e sacerdote ortodosso, fucilato dai comunisti nel 1937, dopo anni di persecuzioni e di lager. E questa, guardando allo svolgimento della loro vita, appare ben più che una coincidenza. Infatti anche gli sposi Aleksej Fëdorovic? Losev (1893-1988) e Valentina Michailovna Loseva (1898-1954) furono due studiosi perseguitati dal regime sovietico, lui una delle principali figure del pensiero filosofico e religioso russo del Novecento, lei astronoma di valore, uniti da un amore che resisterà persino all’inferno della deportazione, come testimoniano le ventotto Lettere inviate, fra il settembre del 1931 e il settembre del 1933, da Aleksej alla moglie e le ventisei risposte di lei, ora raccolte in questo ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Abenedire il loro matrimonio, celebrato nel 1922, era stato Pavel Florenskij, il grande filosofo, teologo e scienziato russo, padre di famiglia e sacerdote ortodosso, fucilato dai comunisti nel 1937, dopo anni di persecuzioni e di lager. E questa, guardando allo svolgimento della loro vita, appare ben più che una coincidenza. Infatti anche gli sposi Aleksej Fëdorovic? Losev (1893-1988) e Valentina Michailovna Loseva (1898-1954) furono due studiosi perseguitati dal regime sovietico, lui una delle principali figure del pensiero filosofico e religioso russo del Novecento, lei astronoma di valore, uniti da un amore che resisterà persino all’inferno della deportazione, come testimoniano le ventottoinviate, fra il settembre dele il settembre del, da Aleksej alla moglie e le ventisei risposte di lei, ora raccolte in questo ...

