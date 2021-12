Grave incidente in autostrada | coinvolti più mezzi | un morto e un ferito

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Terribilestamani sulla A21 nei pressi di Brescia direzione Cremona. Per cause ancora da accertare tre: un’auto, un furgone e un camion sono rimastiin uno schianto. Sembra, a quanto si apprende, che il furgone sia schizzato oltre il guard rail finendo di traverso nella corsia opposta di marcia. L’è avvenuto tra i caselli di Brescia e Manerbio in direzione Manerbio, all’altezza dell’area di servizio Ghedi ovest. L’uomo alla guida del furgone èsul colpo. Il suo decesso è stato constatato dai soccorritori giunti sul posto, non appena è scattato l’allarme, lanciato – molto probabilmente – da alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito all’accaduto. Ferite lievi alle braccia per il 59enne alla guida del camion: l’uomo è stato trasportato per ...

