“Ecco, sono umana”. Senza trucco e acne, sorpresa dalla più bella della tv: “Mi devo accettare” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La realtà di oggi viene costantemente filtrata attraverso il nuovo mondo dei social, di conseguenza, la nostra concezione di bellezza viene costantemente messa in crisi e questo meccanismo porta ad una brutta guerra interiore che può essere molto rischiosa per determinate persone. Paola Di Benedetto ha voluto dire ‘basta’. È arrivato il momento di rifiutare l’irrealtà proposta quotidianamente sul web, in particolare su Instagram. Si tratta di nient’altro che una crudele illusione, che non fa altro che indebolire l’autostima, distrarre le persone dalle cose davvero importanti. Paola Di Benedetto ha deciso di mettersi a nudo. Chi meglio di lei, così bella, pulita ed influente, può fornire un messaggio di questo tipo. Ogni influencer dovrebbe farlo con i propri fan. Paola di Benedetto, la foto con l’acne “Periodo impegnativo sotto tanti ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La realtà di oggi viene costantemente filtrata attraverso il nuovo mondo dei social, di conseguenza, la nostra concezione di bellezza viene costantemente messa in crisi e questo meccanismo porta ad una brutta guerra interiore che può essere molto rischiosa per determinate persone. Paola Di Benedetto ha voluto dire ‘basta’. È arrivato il momento di rifiutare l’irrealtà proposta quotidianamente sul web, in particolare su Instagram. Si tratta di nient’altro che una crudele illusione, che non fa altro che indebolire l’autostima, distrarre le persone dalle cose davvero importanti. Paola Di Benedetto ha deciso di mettersi a nudo. Chi meglio di lei, così, pulita ed influente, può fornire un messaggio di questo tipo. Ogni influencer dovrebbe farlo con i propri fan. Paola di Benedetto, la foto con l’“Periodo impegnativo sotto tanti ...

NicolaPorro : In questi due anni in Italia sono state adottate le misure più dure del mondo avanzato. Ecco qual è il vero motivo???? - elio_vito : Una grave mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento (e quindi degli italiani), ecco cosa è la conferenza st… - Corriere : L’Europa è in allarme per Omicron Paese per Paese, ecco le misure che sono state prese ... - SPYit_official : Fantaghirò compie 30 anni: ecco come sono oggi gli attori Alessandra Martines e Kim Rossi Stuart... #fantaghirò… - fcancellato : I bambini vaccinati tra i 5 e gli 11 anni sono ancora molto pochi e i casi in età scolare stanno aumentando sempre… -