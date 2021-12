“È stata la mano di Dio” nella lista dei 15 migliori film internazionali in corsa per l’Oscar (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “È stata la mano di Dio”, di Paolo Sorrentino, è stato inserito nella lista dei 15 migliori film internazionali in corsa per l’Oscar. Ha superato la prima selezione delle pellicole candidate su una lista di 93 titoli che rappresentavano altrettanti paesi. La selezione è stata fatta dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Si tratta dei 15 titoli più papabili per la vittoria. Un’ulteriore selezione verrà effettuata l’8 febbraio: saranno a quel punto cinque i titoli più vicini al premio. nella lista dei 15, con Sorrentino, ci sono il finlandese Compartment No. 6, il giapponese Drive My Car di Ryusuke Hamaguchi, il danese Flee, lo spagnolo The Good Boss di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Èladi Dio”, di Paolo Sorrentino, è stato inseritodei 15inper. Ha superato la prima selezione delle pellicole candidate su unadi 93 titoli che rappresentavano altrettanti paesi. La selezione èfatta dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Si tratta dei 15 titoli più papabili per la vittoria. Un’ulteriore selezione verrà effettuata l’8 febbraio: saranno a quel punto cinque i titoli più vicini al premio.dei 15, con Sorrentino, ci sono il finlandese Compartment No. 6, il giapponese Drive My Car di Ryusuke Hamaguchi, il danese Flee, lo spagnolo The Good Boss di ...

