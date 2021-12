(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodel(Na) –a tappeto nel comune didel(Napoli) dove idella locale compagnia, assieme a quelli del gruppo Tutela del Lavoro e del Nas partenopeo, hanno identificato 76 persone e ispezionato 30 veicoli. Arrestato un 40enne di Portici in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura diAnnunziata. L’uomo è stato sottoposto alla detenzione domiciliare per uncommesso adel. Dovrà rispondere invece di violazioni alla normativa sul lavoro un 43enne romano, amministratore di un circo itinerante. Due dei quattro lavoratori impiegati erano irregolari e l’imprenditore è stato sanzionato anche per omessa visita ...

Advertising

Radio3tweet : Gli operai morti cadendo da una gru a Torino avevano lo stesso contratto dei riders. Abuso dei contratti collettivi… - _Carabinieri_ : I #Carabinieri per la Tutela Forestale hanno effettuato 1767 controlli contro l'illecita gestione dei veicoli fuori… - tecnoandroidit : IPTV nelle feste con tanti contenuti a 5€ ma la Guardia di Finanza multa 1800 persone - La pirateria questa volta… - anteprima24 : ** #Controlli dei #Carabinieri a Torre del Greco, un #Arresto per #Furto ** - visionaria_io : RT @Zziagenio78: Quando controlli la spedizione dei pacchi sotto Natale: -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli dei

La Stampa

A Capoterra il Covid non va via ma, anzi, continua a salire e, salvo miracoli, la soglia... Sono previstiserrati.Non occorre dimenticare, però, che il disabile stesso può usufruirepermessi con una differenza sostanziale. Disabile e permessi con la Legge 104 La persona con disabilità grave può richiedere ...Per quanto riguarda le attività commerciali i controlli sono stati invece 37, che ha portato alla sanzione di uno dei titolari ma senza la chiusura provvisioria dell'esercizio. Non ci sono state ...308 tra medici e sanitari al lavoro senza essere vaccinati. Roma - Controlli in tutta Italia dai carabinieri Nas - 135 erano già stati sospesi ...