Che occasione sprecata dalla Roma: con la Sampdoria è solo 1-1 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma – Dopo la roboante vittoria ottenuta sul campo dell’Atalanta, la Roma riceve all’Olimpico la Sampdoria di D’Aversa per l’ultimo impegno di questo 2021, che sugli spalti vedrà la presenza di circa cinquantamila spettatori. Squadra che vince non si cambia per Mourinho, che si affida alla stessa identica formazione che quattro giorni fa ha trionfato a Bergamo. Partita lenta, la Roma fatica a trovare il varco Prima azione di marca Romanista, con Abraham che in area incrocia col destro e sfiora il palo lontano. Poco più tardi sinistro dalla distanza di Vina, ma la conclusione è ben lontana dallo specchio della porta. Fase centrale del primo tempo piuttosto sterile, con entrambe le squadre che non riescono a creare grossi pericoli nei pressi dell’area avversaria. Al 28? si vede ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 dicembre 2021)– Dopo la roboante vittoria ottenuta sul campo dell’Atalanta, lariceve all’Olimpico ladi D’Aversa per l’ultimo impegno di questo 2021, che sugli spalti vedrà la presenza di circa cinquantamila spettatori. Squadra che vince non si cambia per Mourinho, che si affida alla stessa identica formazione che quattro giorni fa ha trionfato a Bergamo. Partita lenta, lafatica a trovare il varco Prima azione di marcanista, con Abraham che in area incrocia col destro e sfiora il palo lontano. Poco più tardi sinistrodistanza di Vina, ma la conclusione è ben lontana dallo specchio della porta. Fase centrale del primo tempo piuttosto sterile, con entrambe le squadre che non riescono a creare grossi pericoli nei pressi dell’area avversaria. Al 28? si vede ...

