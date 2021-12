(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Federico, difensore 23enne del, ha rilasciato un intervista alla Gazzetta dello Sport. L’ex Pro Patria è una delle rivelazioni di questa Serie B, in cui ha registrato 16 presenze, 3 gol, un assist e messo in mostra grandi doti difensive. Su di lui ci sono, Juve e Sassuolo per ora ma la lista sembra destinata ad allungarsi. E ilnon ha perso tempo nel far sapere alle varie interessate ildel ragazzo: 10 milioni di euro. Di seguito le sue parole:, FedericoParagoni con Chiellini “Il Direttore Generale Angelozzi ha detto che sono un Giorgio Chiellini con i piedi di Leonardo Bonucci? Sono paragoni azzardati… Come faccio a essere paragonato a gente così? Dopotutto ho solo fatto 16 partite in B… Però Chiellini ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Manolas e l'addio al @sscnapoli: svolte le visite mediche con l'@olympiacosfc - zazoomblog : Calciomercato Napoli il Frosinone fissa il prezzo per Gatti - #Calciomercato #Napoli #Frosinone - Giuseppe7Barone : RT @calciomercatoit: ?? - RiccardoMeloni4 : RT @calciomercatoit: ?? - calciomercatoit : ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

Commenta per primo Quella di questa sera, contro il, rischia di non essere soltanto l'ultima partita dell'anno di Thiago Motta sulla panchina dello Spezia . Ma anche l'ultima in assoluto. I risultati sono deludenti, il rapporto dell'allenatore ...Commenta per primo Luciano Spalletti dovrà far fronte ancora a diverse assenze questa sera in vista di- Spezia, ultimo match del 2021. Osimhen, Insigne, Koulibaly e Fabián Ruiz saranno out, con il nigeriano che è ad un passo dal rientro in campo (anche se dovrà andare prima in Coppa d'Africa). ...MODULO - Se del Sassuolo e di Roberto De Zerbi si è detto e scritto tanto, tanto altro e molto di più ci sarà probabilmente da scrivere del Sassuolo e del suo nuovo allenatore Alessio Dionisi. Dagli e ...Cosa deve fare il Napoli per rimontare l’Inter? In sede di mercato farà poco, ha già una rosa competitiva cui Spalletti ha dato allenamento. Il budget, mancando la Champions League, è quello che è. Pe ...