Aveva 6 bombe carta in auto: arrestato 34enne di Giugliano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Quando il 34enne di Giugliano è stato perquisito, i militari hanno rinvenuto nella sua auto 6 bombe carta del peso complessivo di 2 chili. I carabinieri del Nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per detenzione e porto di ordigni esplosivi improvvisati non convenzionali del tipo pirotecnici un 34enne di Giugliano già noto alle forze dell’ordine. Leggi su 2anews (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Quando ildiè stato perquisito, i militari hanno rinvenuto nella suadel peso complessivo di 2 chili. I carabinieri del Nucleo radiomobile di Napoli hannoper detenzione e porto di ordigni esplosivi improvvisati non convenzionali del tipo pirotecnici undigià noto alle forze dell’ordine.

