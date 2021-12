Amadeus condurrà L’anno che verrà: le voci sui primi ospiti della serata più lunga di Rai1 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Amadeus si appresta ad occupare anche l’ultimo giorno delL’anno con l’evento che accompagnerà Rai1 ed il suo pubblico verso il nuovo anno. Impegnato ogni giorno con i Soliti ignoti – Il ritorno, reduce dalla serata di Sanremo Giovani nella quale ha portato sul palco l’intero cast del prossimo Festival di Sanremo che ha effettivamente messo nel mirino per il prossimo febbraio, il conduttore è pronto a condurre L’anno che verrà. Il ritorno in televisione ed in piazza dello speciale evento di Rai1 sarà baciato non solo dalla presenza del presentatore ma anche da quella di un grande numero di ospiti che con le loro esibizioni scandiranno le ultime ore del 2021. Le voci sui nomi degli artisti che si esibiranno sul palco del parco 4 di ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 22 dicembre 2021)si appresta ad occupare anche l’ultimo giorno delcon l’evento che accompagneràed il suo pubblico verso il nuovo anno. Impegnato ogni giorno con i Soliti ignoti – Il ritorno, reduce dalladi Sanremo Giovani nella quale ha portato sul palco l’intero cast del prossimo Festival di Sanremo che ha effettivamente messo nel mirino per il prossimo febbraio, il conduttore è pronto a condurreche. Il ritorno in televisione ed in piazza dello speciale evento disarà baciato non solo dalla presenza del presentatore ma anche da quella di un grande numero diche con le loro esibizioni scandiranno le ultime ore del 2021. Lesui nomi degli artisti che si esibiranno sul palco del parco 4 di ...

Advertising

Groovy57 : RT @Rossaliena: Con uno speciale in prima serata su #Rai1, #SolitiIgnoti chiude la maratona benefica a sostegno della Fondazione #Telethon”… - Rossaliena : Allora é tutto vero! Marco Mengoni condurrá i soliti ignoti con Amadeus evvaiiiii #MengoniISolitiIgnoti - Rossaliena : Con uno speciale in prima serata su #Rai1, #SolitiIgnoti chiude la maratona benefica a sostegno della Fondazione… - arti_sticamente : RT @Cinguetterai: Al sabato sera in prima serata, dopo #Sanremo2022, Amadeus condurrà #AffariTuoi versione “family”. Niente regioni, ma un’… - infoitcultura : Amadeus condurrà Affari tuoi 2022 che torna in prima serata su Rai 1 -