WWE | Strane alleanze in vista di Day 1 | Lashley è il bersaglio numero uno

(Di martedì 21 dicembre 2021) La scorsa settimana abbiamo assistito ad un’impresa clamorosa, Bobbyè riuscito a battere nel corso della puntata di Raw Kevin Owens, Seth Rollins e il campione WWE Big E sebbene con un aiuto da parte di MVP. Questa notte MVP ha voluto celebrare l’impresa dell’All Mighty, ma Big E e gli altri sfidanti di Day 1 non sono rimasti a guardare. “Dobbiamo farlo fuori” Se Big E è intervenuto per discutere cone MVP e anche per complimentarsi per l’impresa, tutt’altre intenzioni hanno avuto Seth Rollins e Kevin Owens che giunti dal backstage hanno attaccatocon l’intento di infortunarlo seriamente. Big E non è stato della stessa idea e ha in un certo senso salvato il rivale mettendo in fuga il duo KO-Seth. Poco dopo nel backstage Owens e Rollins hanno discusso dell’attacco, dicendo che è necessario ...