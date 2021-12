Truffe di Natale, l’ultima trovata è ”Lazio Christimas”: un finto buono per la spesa (Di martedì 21 dicembre 2021) Truffe for Christmas. Le feste sono dietro l’angolo. I regali, i cenoni, i parenti, le tombolate…manca qualcosa? Si, certo, le Truffe! Con l’arrivo delle feste e la distensione degli animi fioccano le Truffe ad ogni angolo, tanto che questa volta la Regione Lazio ha dovuto segnalare personalmente l’ultima trovata. Si perché è proprio sul nome della Regione Lazio che la recente truffa natalizia sembra far leva. Qualche ora fa, infatti, la pagina Facebook della Regione ha emanato la segnaLazione con scritto: Segnaliamo che è in corso una attività di falsi messaggi inviati agli utenti a cui diciamo di non rispondere. Il messaggio è del tipo: potrai ricevere il buono spese per Natale Lazio Christmas’. Non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 dicembre 2021)for Christmas. Le feste sono dietro l’angolo. I regali, i cenoni, i parenti, le tombolate…manca qualcosa? Si, certo, le! Con l’arrivo delle feste e la distensione degli animi fioccano lead ogni angolo, tanto che questa volta la Regioneha dovuto segnalare personalmente. Si perché è proprio sul nome della Regioneche la recente truffa natalizia sembra far leva. Qualche ora fa, infatti, la pagina Facebook della Regione ha emanato la segnane con scritto: Segnaliamo che è in corso una attività di falsi messaggi inviati agli utenti a cui diciamo di non rispondere. Il messaggio è del tipo: potrai ricevere ilspese perChristmas’. Non ...

