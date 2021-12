Thiago Motta in bilico | succederà dopo Napoli-Spezia

(Di martedì 21 dicembre 2021) Domani sera, alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona, andrà in scena, ultima gara dell’anno per campani e liguri. La situazione in casaperò non è delle migliori: il club ligure è attualmente al 17° posto a soli tre punti di vantaggio da Genoa e Cagliari, entrambe in zona retrocessione. Ecco perché la panchina diè sempre più inSecondo quanto riportato da ANSA, l’allenatore italo-brasiliano sarà esonerato a prescindere dal risultato che conquisterà contro il. La decisione è stata presa in seguito non solo ai scarsi risultati ottenuti negli ultimi mesi, ma anche a causa del rapporto con lo spogliatoio. L’ultimo caso è quello di ...

GLI 11 DIinsiste con il 3 - 5 - 2 anche per Napoli Spezia, avendo ormai trovato equilibrio con questo modulo: in porta ci sarà come sempre Provedel, in difesa invece partita ...Commenta per primo L'esperienza da allenatore dello Spezia perè destinata a concludersi anche in caso di vittoria contro il Napoli . Il club ligure sta infatti sondando il terreno con 5 allenatore pronti a subentrare durante la sosta natalizia. Si ...Andrea Pirlo, ex giocatore e tecnico della Juventus, potrebbe tornare ad allenare in Serie A nel 2022. Stando ad indiscrezioni riportate da "Calciomercato.com", il tecnico ...Probabili formazioni Napoli Spezia: diretta tv, le scelte di Spalletti e Thiago Motta per la partita valida per la 19^ giornata del campionato di Serie A.