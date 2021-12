Spalletti | «Lobotka è un grande regista | fa in modo che la squadra faccia tutto bene»

(Di martedì 21 dicembre 2021) Nella conferenza stampa pre Spezia, il tecnico del Napoli, Luciano, ha risposto anche ad una domanda su Stanislav. Lo ha definito un, molto più di un buon. Queste le sue parole. «, come tutti i calciatori del Napoli è prima diun bravo ragazzo. Ce n’era uno che era mezzo e mezzo ma è andato via l’anno scorso (ride, ndr). Nella mia carriera ho sempre avuto grandi registi, il buonè quello che sa fare, ilè quello che fa inche laè uno di questi, è un ...

In conferenza stampa Luciano, allenatore degli azzurri, presenta la sfida: IL CLIMA - 'È ...- ', come quasi tutti i giocatori del Napoli, è un bravo ragazzo. Ho sempre avuto ...L'allenatore del Napoli Lucianoè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Spezia: ' Insigne ... Sui singoli - 'è innanzitutto un bravo ragazzo. Poi è anche ...In conferenza stampa: «Un grande regista salva l'allenatore dalla pazzia, perché puoi affidarti alle sue giocate e non importa organizzare tante cose» ...Domani al Maradona, il Napoli ospiterà lo Spezia per l'ultima partita del girone d'andata della Serie A. Luciano Spalletti ha parlato nella consueta ...