Regioni in pressing sull’obbligo vaccinale Il presidente Toti a Open | «Giusto sospendere i no vax dal lavoro»

(Di martedì 21 dicembre 2021) «Obbligo? Sicuramente sì». Raggiunto al telefono daildella Regione Liguria Giovannidichiara di non avere dubbi su uno dei possibili prossimi passi della lotta al virus. Un tema a lungo dibattuto ma che negli ultimi giorni ha acquistato un nuovo vigore politico con l’invito a gran voce di almeno setteitaliane verso il governo Draghi affinché decida sulla vaccinazione anti Covid obbligatoria. «L’obiettivo di questi giorni è anticipare il più possibile le terze dosi ma la questione dell’obbligo è da affrontare», continua. E aggiunge «il mio gruppo parlamentare ha un disegno di legge prontoche non abbiamo mai presentato per evitare di creare più gazzarra che altro. Ma è tempo che il governo valuti sul serio». ...