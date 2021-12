“Quindi che succede?”. Arisa e Vito Coppola dopo Ballando: il gesto che fa tremare i fan (Di martedì 21 dicembre 2021) In molti probabilmente stavano attendendo solo questo e Arisa e Vito Coppola non hanno deluso le aspettative dei fan. Innanzitutto sono stati in grado di vincere ‘Ballando con le stelle’, portandosi a casa Quindi un risultato che forse nemmeno loro si attendevano alla vigilia del programma. Ma i due, oltre a condividere l’esperienza televisiva, sembra che si siano avvicinati decisamente tanto e l’amicizia potrebbe essersi tramutata in altro, come ne sono convinte tantissime persone. E poche ore fa Arisa e Vito Coppola hanno deciso di scrivere un messaggio sui social network, che sembra aumentare sempre più le possibilità che tra i due possa esserci dell’altro. Ovviamente non c’è una conferma ufficiale, ma leggendo attentamente le loro parole in ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 dicembre 2021) In molti probabilmente stavano attendendo solo questo enon hanno deluso le aspettative dei fan. Innanzitutto sono stati in grado di vincere ‘con le stelle’, portandosi a casaun risultato che forse nemmeno loro si attendevano alla vigilia del programma. Ma i due, oltre a condividere l’esperienza televisiva, sembra che si siano avvicinati decisamente tanto e l’amicizia potrebbe essersi tramutata in altro, come ne sono convinte tantissime persone. E poche ore fahanno deciso di scrivere un messaggio sui social network, che sembra aumentare sempre più le possibilità che tra i due possa esserci dell’altro. Ovviamente non c’è una conferma ufficiale, ma leggendo attentamente le loro parole in ...

Ultime Notizie dalla rete : Quindi che Opera di Roma, Francesco Giambrone nuovo sovintendente Come da procedura la designazione è stata inviata quindi al ministro della cultura Dario Franceschini che farà il decreto di nomina. Giambrone, attualmente sovrintendente al Massimo di Palermo ...

Borse europee avanti in positivo. Vola il prezzo del gas naturale Si conferma quindi la fase di estrema volatilità dei mercati, spinti dai timori per la variante ... Il petrolio rimbalza, dopo lo scivolone di ieri, con il Brent che torna a un passo dai 73 dollari al ...

Green Pass obbligatorio per gli studenti, i presidi del Lazio: "Provvedimento che ci lascerebbe perplessi" RomaToday Parma, la Lega boccia l'ultimo bilancio di Pizzarotti. "Dal taser ai vigili al ponte Europa, ecco le nostre p… ... più che sufficienti e quindi non ci sono problemi particolari per il suo non utilizzo” E che abbiamo chiuso o finanziato con soldi veri e non del Monopoli tutti i cantieri-cratere che abbiamo ...

Dopo due mesi Calenda lascia il Campidoglio (il Giornale) Quindi lascerò il posto a Francesco Carpano, un ragazzo che non vede l'ora di fare questo dalla mattina alla sera e mi sembra più serio". Nuovo passo indietro di Carlo Calenda che ...

