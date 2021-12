Pordenone, il prete no vax si pente e dalla quarantena si scusa coi suoi fedeli: "Chiedo perdono per i miei atteggiamenti ribelli" (Di martedì 21 dicembre 2021) Don Lelio non aveva espresso mai la propria contrarietà al vaccino e opinioni sull'emergenza sanitaria ma in paese circolavano voci sulle sue posizioni. Su Facebook scrive: "Sono costantemente seguito a livello medico, la ripresa è lenta, ma ritornerò più vivo e forte che mai" Leggi su repubblica (Di martedì 21 dicembre 2021) Don Lelio non aveva espresso mai la propria contrarietà al vaccino e opinioni sull'emergenza sanitaria ma in paese circolavano voci sulle sue posizioni. Su Facebook scrive: "Sono costantemente seguito a livello medico, la ripresa è lenta, ma ritornerò più vivo e forte che mai"

