Oms: "Il 2022 deve essere anno in cui mettiamo fine alla pandemia. A Natale meglio un evento cancellato di una vita in meno"

Il 2022 deve essere l'anno "in cui mettiamo fine alla pandemia" da Covid-19. Lo ha detto il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Con riferimento al periodo delle feste di fine anno, il capo dell'Oms si è rivolto alle persone e alle famiglie che intendono passare del tempo insieme invitando alla cautela e a riflettere bene sulle scelte in questo senso: "Un evento annullato è meglio di una vita di meno", ha sottolineato

