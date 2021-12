No! Questo video non mostra medici e infermieri che cercano di uccidere un paziente Covid (Di martedì 21 dicembre 2021) Ci segnalano un video, pubblicato il 12 dicembre dall’utente Valeria, dove verrebbero ripresi degli operatori sanitari mentre alzano le mani contro un paziente. Nel video, dove risultano presenti i watermark del canale Telegram complottista LiberaEspressione (ne parliamo qui e qui), leggiamo il seguente testo: «Soli, torturati ed assassinati dagli eroi degli ospedali. “Il paziente ha capito che volevano farlo fuori”». Il caso non riguarda l’Italia, ma l’India, e non riguarda la Covid. Per chi ha fretta Il video riguarda un caso seguito dalle autorità indiane. I responsabili sono stati arrestati. Non si trattava di un paziente Covid. Analisi Ecco il post dell’utente Valeria: Nel post non si fa riferimento alla Covid, ... Leggi su open.online (Di martedì 21 dicembre 2021) Ci segnalano un, pubblicato il 12 dicembre dall’utente Valeria, dove verrebbero ripresi degli operatori sanitari mentre alzano le mani contro un. Nel, dove risultano presenti i watermark del canale Telegram complottista LiberaEspressione (ne parliamo qui e qui), leggiamo il seguente testo: «Soli, torturati ed assassinati dagli eroi degli ospedali. “Ilha capito che volevano farlo fuori”». Il caso non riguarda l’Italia, ma l’India, e non riguarda la. Per chi ha fretta Ilriguarda un caso seguito dalle autorità indiane. I responsabili sono stati arrestati. Non si trattava di un. Analisi Ecco il post dell’utente Valeria: Nel post non si fa riferimento alla, ...

