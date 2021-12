Milan, Pioli: 'Ibrahimovic non gioca. Giroud? Non era in fuorigioco' (Di martedì 21 dicembre 2021) MilanO - Stefano Pioli vuole dimenticare in fretta la sconfitta casalinga con il Napoli , a partire dalla sfida di domani sera contro l'Empoli, nell'ultimo turno del girone d'andata di Serie A. Il ko ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 21 dicembre 2021)O - Stefanovuole dimenticare in fretta la sconfitta casalinga con il Napoli , a partire dalla sfida di domani sera contro l'Empoli, nell'ultimo turno del girone d'andata di Serie A. Il ko ...

