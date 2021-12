Milan, con Pioli pochi cali. Ma a febbraio è costato lo Scudetto … (Di martedì 21 dicembre 2021) Il Milan di Stefano Pioli appare in netto calo. A febbraio si fece scavalcare dall'Inter ed anche all'inizio del 2020 fece molta fatica Leggi su pianetamilan (Di martedì 21 dicembre 2021) Ildi Stefanoappare in netto calo. Asi fece scavalcare dall'Inter ed anche all'inizio del 2020 fece molta fatica

Advertising

acmilan : ???? A special remixed anthem for a special celebration: happy birthday #ACMilan! ???? ???? Con il Milan nel cuore, nel… - acmilan : Un simbolo di passione: la maglia del Milan ricucita con amore ???? Scopri la storia di questo cimelio unico e il no… - elio_vito : E niente, lo dico sempre, la soluzione è legalizzare, regolamentare, perché oggi con la droga si arricchisce la cri… - RyukMilano : @saulniggez @Pennacchio_RN @Gazzetta_it Ma cosa stracazzo stai dicendo , San Siro non è mai vuoto ne con Milan ne con Inter. Fate la finita - _E_C_U_R_B : @acffiorentina 2022 e ancora non avete capito che noi così come Milan e Juventus, siamo intoccabili. Andate a fare… -