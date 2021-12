Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 131 punti (Di martedì 21 dicembre 2021) Lo spread tra Btp e Bund tedesco chiude in rialzo a 131 punti, rispetto ai 128,9 punti dell'avvio di seduta. In aumento anche il rendimento del decennale italiano che si attesta all'1%. . 21 dicembre ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 dicembre 2021) Lotra Btp etedescoina 131, rispetto ai 128,9dell'avvio di seduta. In aumento anche il rendimento del decennale italiano che si attesta all'1%. . 21 dicembre ...

Advertising

fisco24_info : Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 131 punti: Il rendimento del decennale italiano sale all'1% - Faido1Alessio : Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 133 punti - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 133 punti: Il rendimento del decennale italiano sale allo 0,95% - ansa_economia : Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 133 punti. Il rendimento del decennale italiano sale allo 0,95% #ANSA - fisco24_info : Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 133 punti: Il rendimento del decennale italiano sale allo 0,95% -