L'Inter è la prima squadra che ha segnato più di 100 gol in Serie A in un anno solare

L'Inter (103) è la prima squadra che ha segnato più di 100 gol in Serie A in un singolo anno solare a partire dal Milan nel 1950 (oltre 70 anni fa) – considerando solo questo campionato, i nerazzurri hanno realizzato almeno 48 reti nella prima metà di una stagione per la prima volta dal 1950/51 (53 dopo 19 gare giocate). L'Inter ha segnato 12 gol di testa in questo campionato, più di ogni altra squadra: è a -1 dal record della Fiorentina (13 nel 2005/06) in un singolo girone d'andata da quando la Serie A è tornata a 20 squadre, nel 2004/05. Lautaro Martínez ha trovato il gol in tutte le ultime quattro partite di Serie A contro il ...

