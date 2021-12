Le paillettes tornano alla riscossa per le feste

(Di martedì 21 dicembre 2021) Non esiste periodo dell’anno più indicato per ledel Natale. Grandi, medie o piccole che siano, queste decorazioni hanno la capacità di far risplendere qualsiasi outfit e, per le vacanze 2021,a dettare tendenza. Rispolverate gli outfit più sparkling del vostro guardaroba, perché lesaranno le vostre migliori amiche, almeno durante lenatalizie. Con l’arrivo delle tendenze dell’Autunno/Inverno 2021, hanno già iniziato a sondare il terreno, ma è in vista del Natale – e, diciamolo pure, del Capodanno – che leraggiungono il tanto agognato podio. Non soltanto abiti, ma anche gonne, camicie, pantaloni e accessori chiamano a gran voce l’effetto sparkling. Leprotagoniste delle vacanze natalizie, anche per Twinset Twinset ha ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : paillettes tornano

Proiezioni di Borsa

Ma perché non cambiare un po'? Basta col solito rosso e le, ecco cosa indossare a Capodanno 2022 per essere le più alla moda. I trend chealla ribalta Alcune tendenze, dopo essere ...Non dobbiamo per forza esagerare con glitter eaddosso per risplendere. Magari ci ... L'ideale è il modello da cavallerizza, infattia spopolare questi stivali dallo stile unico . ...I vestitini rossi e i lustrini sono un grande classico per festeggiare l'anno nuovo. Ma perché non cambiare un po'? Basta col solito rosso e le ...I confini sono saltati, le destinazioni d’uso si sono stemperate: oggi paillettes e lungo si portano anche di giorno. Daniele Calcaterra: «Obsoleto comprare un abito per le feste e poi dimenticarlo ne ...