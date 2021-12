Il messaggio di Celentano che ce l’ha con Mentana per la censura ai no vax | VIDEO

(Di martedì 21 dicembre 2021) Con un certo ritardo rispetto al trend, Adrianorisponde a Enricoe alla sua battaglia per non vedere più no vax e complottisti invitati a parlare nei programmi di informazione televisiva. Il direttore del Tg La7 si era vantato di non aver mai dato voce a queste categorie nel suo telegiornale, in polemica con chi all’interno della sua stessa rete fa invece delle ospitate, spesso discutibili, il suo cavallo di battaglia. “Caro– ha dettoin unpubblicato sui suoi profili social de “L’inesistente” – bisogna essere amici con quelli che hanno paura, non puoi lasciarli fuori dalla porta, anche tu hai paura altrimenti non ti saresti vaccinato. È assurdo instaurare una guerra tra paurosi, ognuno dovrebbe comprendere l’altro”. L’attacco di Adriano ...

Advertising

neXtquotidiano : Ma del discorso di Mentana ci ha capito davvero poco... Il messaggio di #Celentano che ce l’ha con #Mentana per la… -

Ultime Notizie dalla rete : messaggio Celentano

BrindisiReport

Per lei un libro delle fiabe, da piccola gliele leggeva la nonna, che le manda unvocale. ...le alza ancora di più il voto, assegnandole 8. Per la, Raimondo e Veronica ...La successiva esibizione di Carola è stata premiata con un 8 dalla stessa. Esibizioni ... In studio c'è un albero di Natale con un regalo per tutti i ragazzi e un videoda parte dei ...Forse dovrebbe truccarsi un po' di meno, come una ragazza della sua età'. he Alessandra Celentano non abbia preso in simpatia Cosmary Fasanelli non ci sono dubbi. La ballerina di origini brindisine, s ...Grandi sorprese per i ragazzi di “Amici”, ma è stata la Celentano la grande protagonista della puntata, che si è guadagnata le critiche di tutti.