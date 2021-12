Idrogeno e rinnovabili | la Namibia scopre quanto è rigoglioso un deserto

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 21 dicembre 2021) “Ora, all’improvviso, ilè diventato prezioso”. L’affermazione del ministro delle Finanze Ipumbu Shimi ben riassume l’interesse che lasta suscitando a livello internazionale. La costante presenza di sole e del forte vento, le hanno permesso di conquistare le attenzioni per il grande potenziale di energia rinnovabile che è in grado di produrre. Più di ogni altro, quell’verde di cui tutti necessitano e sono alla disperata ricerca per centrare gli obiettivi ambientali dei prossimi decenni. Con una media di 300 giorni di sole all’anno, laè infatti il secondo Paese al mondo per irraggiamento solare. Per di più, il nome della capitale è tutto un copione: Windhoek significa letteralmente “angolo di vento”, che potrebbe presto spostarsi al centro del mondo dato l’afflusso di investimenti che ...