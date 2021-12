Giallo sulla morte di Antonella e Lorena | stavano fuggendo?

(Di martedì 21 dicembre 2021) Il padre delle due ragazze non crede al semplice incidente: "(la ragazza alla guida, ndr) non era una sprovveduta. Qualcuno l’ha messa in agitazione”

il Giornale

Il papà di Antonella e Lorena, le due ragazze di 23 e 19 anni morte in un incidente stradale la notte dello scorso sabato, verso le 5.30, a Roma, teme che le sue figlie stessero fuggendo da qualcuno.