GF Vip | Sonia Bruganelli ha deciso | pronta a lasciare il programma?

(Di martedì 21 dicembre 2021) GF Vip, l’opinionistaha preso una decisione:ildi Alfonso Signorini?, opinionista del GF Vip (via social)Nel corso della 29esima puntata di questa edizione del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 20 dicembre è accaduto davvero l’inimmaginabile. Nel corso della puntata in diretta i telespettatori hanno assistito infatti a una vera e propria lite tra il conduttore del reality show Alfonso Signorini e l’opinionista. Tutto è nato da un intervento di Alex Belli a seguito del quale il padrone di casa ha chiesto l’opinione della. Le voci die Alex si sono accavallate per un lasso di tempo e dopo poco lo ...

Advertising

infoitcultura : Sonia Bruganelli lascia il Gf Vip a gennaio? Il tweet prima della litigata con Signorini - infoitcultura : Sonia Bruganelli, ipotesi addio al GF Vip: 'Lascia il reality a gennaio' - infoitcultura : Sonia Bruganelli: l’addio al GF Vip è vicino? Si parla di gennaio. Le voci dopo la lite con Signorini - Niki_Marivo : RT @bagnotrash: Sonia Bruganelli la vincitrice del GF vip 6, punto #gfvip - IliZ80561907 : RT @bagnotrash: Sonia Bruganelli la vincitrice del GF vip 6, punto #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Sonia

... il clima tra i due è rimasto molto pesante conche ha ribadito di non aver gradito il modo in cui Signorini le si è rivolto. Ieri gli spettatori del Grande Fratello6 hanno smesso di ..."Poverale ho tolto la parola", ha sussurrato il demiurgo del GF, stimolando un'altra sferzata dell'opinionista: "No, non è tanto che mi hai tolto la parola, è il modo che non è stato ...Sonia Bruganelli può contare su un patrimonio davvero impressionante grazie alle diverse attività che svolge e grazie anche al cachet del marito Paolo Bonolis. Sonia Bruganelli è un’imprenditrice di R ...Ecco cosa potrebbe accadere. foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy, Ufficio Stampa Mediaset; music: 'Summer' from Bensound.com. -- GF Vip, Sonia Bruganelli litiga con S ...