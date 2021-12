Advertising

Mediagol : Filippi: “Ottima squadra contro il Bari, ma ormai è passato. Concentrati sul Latina” - infoitsport : Palermo-Bari a reti bianche, Filippi: 'A viso aperto contro un’ottima squadra' -

Ultime Notizie dalla rete : Filippi Ottima

Mediagol.it

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Giacomosa bene che la gara col Latina nasconde tante 'trappole' . L'allenatore del Palermo, ... abbiamo fatto un'partita. Col ...Maria De, Carlo Conti, Eleonora Daniele, Bruno Vespa, Maurizio Costanzo: come si può dare l'ennesimo ...Sanremo Giovani con passerella dei big c'è da dire che il 9 in pagella è per la sua...Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Giacomo Filippi, in vista della gara contro il Latina ...Archiviato il pareggio a reti bianche maturato in casa contro il Bari nell'ultimo atto del girone di andata di Serie C, il Palermo si prepara a tornare in campo per affrontare in trasferta il Latina, ...