Federica Calemme invisibile al GF VIP 6 e pensa già di andare via

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 21 dicembre 2021) Se sei al Grande Fratello VIP, devi aver fatto qualcosa di importante per aver strappato un posto nel reality o essere conosciuto per qualcosa? In realtà no. Ogni persona però è diversa e spesso, anche chi non ha una storia, una carriera nel mondo dello spettacolo, riesce a farsi conoscere, nonostante tutto. Cosa che non sta succedendo a, entrata nella casa del Grande Fratello VIP 6 evidentemente come ruota di scorta, tanto che neppure il conduttore, che dovrebbe avere un ruolo chiave nella scelta del cast, ne ricordava il suo nome prima che entrasse nel gioco ( non una novità visto che Signorini nel corso di una puntata è in grado di sbagliare decine di volte i nomi dei suoi concorrenti, e sono mesi che li vede). Detto questo,al momento non si è ambientata molto bene in casa, come ...