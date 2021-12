Denise Pipitone, archiviata l’inchiesta: “No al colpevole ad ogni costo” (Di martedì 21 dicembre 2021) . Il legale di Piera Maggio non ha commentato Il gip del tribunale di Marsala ha archiviato l’indagine sulla scomparsa di Denise Pipitone, accogliendo la richiesta della Procura. In quest’ultimo filone di indagine gli indagati erano quattro: Anna Corona, Giuseppe Della Chiave e i due coniugi, Antonella Allegrini e Paolo Erba, accusati di false dichiarazioni al pm. Gli avvocati di Anna Corona, Gioacchino Sbacchi e Fabrizio Torre, hanno commentato all’Adnkronos: “Quante colpe ha la stampa nell’aver criminalizzato Anna Corona, assolutamente estranea a questa vicenda. C’è stato un accanimento ingiustificato, ingiustificabile nei confronti di questa donna, che doveva essere colpevole perché a dirlo era la stampa”. Hanno poi aggiunto: “Abbiamo comunicato la decisione del gip alla signora Corona che non ha nascosto né la sua ... Leggi su 361magazine (Di martedì 21 dicembre 2021) . Il legale di Piera Maggio non ha commentato Il gip del tribunale di Marsala ha archiviato l’indagine sulla scomparsa di, accogliendo la richiesta della Procura. In quest’ultimo filone di indagine gli indagati erano quattro: Anna Corona, Giuseppe Della Chiave e i due coniugi, Antonella Allegrini e Paolo Erba, accusati di false dichiarazioni al pm. Gli avvocati di Anna Corona, Gioacchino Sbacchi e Fabrizio Torre, hanno commentato all’Adnkronos: “Quante colpe ha la stampa nell’aver criminalizzato Anna Corona, assolutamente estranea a questa vicenda. C’è stato un accanimento ingiustificato, ingiustificabile nei confronti di questa donna, che doveva essereperché a dirlo era la stampa”. Hanno poi aggiunto: “Abbiamo comunicato la decisione del gip alla signora Corona che non ha nasné la sua ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Denise Pipitone, il gip archivia l'inchiesta: 'No al colpevole ad ogni costo. Non smetteremo di cercare la verità'.… - repubblica : Denise Pipitone, il gip archivia l'indagine sulla scomparsa - MediasetTgcom24 : Marsala, il gip archivia l'indagine sulla scomparsa di Denise Pipitone #denisepipitone - 361_magazine : Denise Pipitone, archiviata l'inchiesta: “No al colpevole ad ogni costo” - paolochiariello : #Juorno #DenisePipitone, non c’è alcun colpevole e il gip archivia ogni indagine -