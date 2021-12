Dayane Mello rompe il silenzio sulla presunta violenza subita dal rapper (Di martedì 21 dicembre 2021) Continuano ad accumularsi dettagli sul caso stupro riguardante Dayane Mello e il rapper Nego Do Borel. Dopo aver visionato i video con la psicologa, la modella brasiliana prende posizione con un lungo e drammatico post. La modella brasiliana, ieri tornata in Italia, ha potuto visionare con calma i filmati del reality brasiliano La Fazenda dove si sospetta sia avvunuto uno stupro. Il rapper Nego Do Borel ha davvero usato violenza su Dayane Mello? Dopo un confronto con una terapeuta, la modella è pronta per una presa di posizione definitiva. La versione di Dayane Mello Dayane Mello (Instagram)Dayane rompe il silenzio a due mesi dallo ... Leggi su ck12 (Di martedì 21 dicembre 2021) Continuano ad accumularsi dettagli sul caso stupro riguardantee ilNego Do Borel. Dopo aver visionato i video con la psicologa, la modella brasiliana prende posizione con un lungo e drammatico post. La modella brasiliana, ieri tornata in Italia, ha potuto visionare con calma i filmati del reality brasiliano La Fazenda dove si sospetta sia avvunuto uno stupro. IlNego Do Borel ha davvero usatosu? Dopo un confronto con una terapeuta, la modella è pronta per una presa di posizione definitiva. La versione di(Instagram)ila due mesi dallo ...

