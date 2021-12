Da bianca a gialla e da gialla ad arancione: ecco le regioni maggiormente esposte al cambio di colore per Natale (Di martedì 21 dicembre 2021) Ovviamente l’ultima parola spetterà alla Cabina di regia, che venerdì prossimo avrà con chiarezza molti più dati a disposizione rispetto alla situazione contagi nel Paese e, soprattutto, in relazione al preoccupante aumento di casi legati alla variante Omicron. Sarà infatti l’andamento della curva epidemiologica a determinare quante e quali regioni – in coincidenza delle festività di Natale – passeranno dalla zona bianca alla gialla, o all’arancione. Liguria, Toti: “Da lunedì la Liguria sarà in zona gialla per le prossime due settimane” Che la Liguria sia prossima a passare in zona gialla, non è certo una novità. Ad annunciarlo è stato infatti nei giorni scorsi lo stesso governatore Toti, “Da lunedì la Liguria sarà in ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 dicembre 2021) Ovviamente l’ultima parola spetterà alla Cabina di regia, che venerdì prossimo avrà con chiarezza molti più dati a disposizione rispetto alla situazione contagi nel Paese e, soprattutto, in relazione al preoccupante aumento di casi legati alla variante Omicron. Sarà infatti l’andamento della curva epidemiologica a determinare quante e quali– in coincidenza delle festività di– passeranno dalla zonaalla, o all’. Liguria, Toti: “Da lunedì la Liguria sarà in zonaper le prossime due settimane” Che la Liguria sia prossima a passare in zona, non è certo una novità. Ad annunciarlo è stato infatti nei giorni scorsi lo stesso governatore Toti, “Da lunedì la Liguria sarà in ...

finneas67 : @sisifo080 @valy_s Questo succede in un paese della puglia,non contagi,in zona bianca e non a rischio… - EdizioniOggi : Si saprà con i dati di giovedì prossimo se la Lombardia passerà in zona gialla o resterà bianca. Il presidente del… - italiaserait : Da bianca a gialla e da gialla ad arancione: ecco le regioni maggiormente esposte al cambio di colore per Natale - bar1_bruno : RT @Antonel24480189: Non so voi ma io inizierei ad essere stanca di zona gialla , rossa e bianca . Ma se iniziassimo a fare come ca@@o ci p… - ftk33333 : cioè grazie al siero miracoloso il veneto una settimana fa era zona bianca e ora è già gialla con rischio arancone, chi mi spiega perché? -