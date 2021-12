Conte propone a Cgil, Cisl e Uil un «accordo di consultazione permanente» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dopo lo sciopero generale dello scorso 16 dicembre, appuntamento al quale il Movimento 5 Stelle aveva reagito rivendicando il merito della legge di bilancio ma impegnandosi ad ascoltare le rivendicazioni delle piazze, ieri Giuseppe Conte ha incontrato i sindacati per circa tre ore in una sala di Palazzo Madama. La riunione è servita al M5S per proporre ai segretari generali di Cgil e Uil Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri e al segretario confederale della Cisl Ignazio Ganga un «accordo di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dopo lo sciopero generale dello scorso 16 dicembre, appuntamento al quale il Movimento 5 Stelle aveva reagito rivendicando il merito della legge di bilancio ma impegnandosi ad ascoltare le rivendicazioni delle piazze, ieri Giuseppeha incontrato i sindacati per circa tre ore in una sala di Palazzo Madama. La riunione è servita al M5S per proporre ai segretari generali die Uil Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri e al segretario confederale dellaIgnazio Ganga un «di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

