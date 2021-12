Codogno Chiude Le Scuole | Troppi Contagi

Advertising

Giorno_Lodi : Casi settimanali, è balzo all’insù A Codogno chiude la scuola Ognissanti - SprintLombardia : Rc Codogno-Sancolombano: I ragazzi di Lange si aggiudicano il derby salvezza grazie ad un avvio straripante - News… -

Ultime Notizie dalla rete : Codogno Chiude

IL GIORNO

Lorena Loiacono Simona Romanò Troppi contagi, la scuola. E, se non, resta comunque in affanno e arranca fino a Natale. I casi positivi, soprattutto tra i ... una ae una a ...Ilsi aggiudica il derby contro il Sancolombano e si porta fuori dalla zona playout. Il quarto ...tasso tecnico di Diomande e compagni emerge anche nella ripresa e Troka dal dischettoi ...Le scuole vanno in Dad. E sempre più istituti, alle prese con l’aumento dei contagi, chiudono battenti in anticipo per salvare il Natale ...Nei primi 20 giorni di dicembre stesso numero di positivi di quanti se ne erano registrati nei quattro mesi precedenti ...