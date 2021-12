Ciclismo | dipendenza da alcol e droghe | Ullrich ricoverato in Messico

Advertising

Gazzetta_it : Dipendenza da alcol e droghe: Ullrich ricoverato in Messico #ciclismo -

Sembrava essere tornato il sereno per Jan Ullrich. Il vincitore del Tour de France 1997 era apparso nuovamente sorridente negli ultimi eventi a cui aveva preso parte. Addirittura nell'ultimo scatto ...... si è avuto un aumento di ragazzi perda alcol e droga. L'unico antidoto a tutto ciò a ... alla luce della inaugurazione della scuola diche ha avuto luogo il 24 ottobre scorso. ...Jan Ullrich sarebbe stato ricoverato in ospedale in seguito a una ricaduta nella sua dipendenza da alcol e droghe. A riportarlo è stata la Bild, il più importante quotidiano in Germania. L'ex ciclista ...