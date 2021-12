Calcio femminile, focolaio Covid tra le fila della Juventus. Positive 6 giocatrici, tra cui Sara Gama (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dopo aver disputato pochi giorni fa l’ultimo incontro ufficiale prima della pausa natalizia, la Juventus Women deve fare i conti con un vero e proprio focolaio Covid all’interno del gruppo squadra. Quest’oggi la società bianconera ha comunicato infatti che 6 giocatrici sono risultate Positive al Coronavirus. Si tratta di Lisa Boattin, Agnese Bonfantini, Sara Gama, Alice Giai, Matilde Lundorf e Amanda Nilden, alle quali si aggiunge la positività di un componente dello staff. Le persone coinvolte sono già in isolamento e stanno osservando le norme previste. La squadra, che ricomincerà la sua attività agonistica il 28 dicembre (in vista del primo match dopo la sosta, previsto il 16 gennaio), applicherà i protocolli in vigore, in accordo con le autorità ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dopo aver disputato pochi giorni fa l’ultimo incontro ufficiale primapausa natalizia, laWomen deve fare i conti con un vero e proprioall’interno del gruppo squadra. Quest’oggi la società bianconera ha comunicato infatti che 6sono risultateal Coronavirus. Si tratta di Lisa Boattin, Agnese Bonfantini,, Alice Giai, Matilde Lundorf e Amanda Nilden, alle quali si aggiunge la positività di un componente dello staff. Le persone coinvolte sono già in isolamento e stanno osservando le norme previste. La squadra, che ricomincerà la sua attività agonistica il 28 dicembre (in vista del primo match dopo la sosta, previsto il 16 gennaio), applicherà i protocolli in vigore, in accordo con le autorità ...

Advertising

forumJuventus : Anche #Gazzetta e #Corsport oggi hanno scritto la storia: non hanno dedicato nemmeno un millimetro in prima pagina… - RadioItalia : .@AmorosoOF sarà la madrina della Supercoppa Femminile: canterà la sua “Tutto accade” in occasione della finalissim… - AmorosoOF : #TuttINcampo perché #TuttoAccade! Orgogliosa di essere la madrina di questo evento e orgogliosa del fatto che il m… - pier2856 : RT @cronaca_di_ieri: 19/12/21 Un’altra giovane atleta è morta improvvisamente. Martedì 14 dicembre un arresto cardiaco ha colpito la 21enn… - YBah96 : RT @sportface2016: #JuventusWomen, sei giocatrici e un membro dello staff positivi al #Covid -