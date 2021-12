Brioche Albero di Natale con ripieno goloso alla Nutella

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 21 dicembre 2021) Preparare i dolci aè quasi un atto dovuto che rende gioiosi grandi e piccini. La ricetta di oggi è quella dellanatalizia a forma d’di. Sfiziosa e decisamente invitante, i vostri ospiti faranno a gara per accaparrarsi un pezzetto da mangiare e i bambini si divertiranno a scomporre undipieno di dolce. Gli ingredienti, per realizzare 10 porzioni della, sono: 2 uova 200 ml di latte tiepido 500 gr di farina manitoba 15 gr di lievito di birra fresco100 gr di burro 100 gr di zucchero Aroma di vaniglia Procedimento Per creare la nostrabisogna prima di tutto preparare del latte tiepido e scioglierci dentro lo zucchero e il lievito. Quando ...