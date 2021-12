Bomba Gossip sul presunto fidanzato di Alberto Matano | “È un politico…”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo fa come molti sanno,ha deciso di fare coming out in diretta televisiva, proprio in apertura del programma pomeridiano della rete ammiraglia. L’occasione è stata quella della “tagliola” al Ddl Zan in Senato. In concomitanza del coming out dic’è stato quello dell’ex ministro Vincenzo Spadafora. Il politico italiano e parlamentare del M5s ha deciso di dichiarare pubblicamente la sua omosessualità qualche giorno dopo quella del giornalista. E lo ha fatto durante la sua ospitata a Che tempo che fa. Al magazine Dagospia non è sfuggita questa sincronia, tanto da non credere a questa coincidenza. Visto soprattutto che i due sono anche molto amici. Per questo motivo in molti credono chee Spadafora siano legati da una relazione sentimentale. Il giornale inoltre ha rivelato che ...