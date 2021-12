Basket, EuroCup: Venezia vince a Patrasso e risale la classifica (Di martedì 21 dicembre 2021) Quarta vittoria in otto partite per la Reyer Venezia, che con una rosa ridotta all’osso espugna il campo del Patrasso, che si conferma ultimo in classifica. Match equilibrato, combattuto punto su punto, ma con i veneti che nel finale trovano l’allungo decisivo. Venezia che si presenta in Grecia in emergenza, con solo 10 giocatori a disposizione e che inizia subito soffrendo, con un parziale di 5-0 nei primi due minuti per Patrasso. Prova a reagire la Reyer con Brooks e Phillip, ma i padroni di casa riallungano subito sul +5. Due triple di Vitali e Phillip riportano i veneti a -2, ma continuano a dover inseguire e si va al primo stop con Patrasso avanti 16-12. Non cambia la musica a inizio secondo quarto, con Venezia che prova a ricucire il gap e ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021) Quarta vittoria in otto partite per la Reyer, che con una rosa ridotta all’osso espugna il campo del, che si conferma ultimo in. Match equilibrato, combattuto punto su punto, ma con i veneti che nel finale trovano l’allungo decisivo.che si presenta in Grecia in emergenza, con solo 10 giocatori a disposizione e che inizia subito soffrendo, con un parziale di 5-0 nei primi due minuti per. Prova a reagire la Reyer con Brooks e Phillip, ma i padroni di casa riallungano subito sul +5. Due triple di Vitali e Phillip riportano i veneti a -2, ma continuano a dover inseguire e si va al primo stop conavanti 16-12. Non cambia la musica a inizio secondo quarto, conche prova a ricucire il gap e ...

