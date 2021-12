Traffico Roma del 20-12-2021 ore 09:30 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione sul raccordo code a tratti in carreggiata esterna tra Prenestina e Tiburtina e in interna tra Settebagni e Appia inevitabili le difficoltà di missione per chi proviene la diramazione sud con rallentamenti a partire da Tor Vergata sul tratto Urbano della A24 incolonnamenti in entrata nella città tra Tor Cervara e la tangenziale disagi anche in uscita Dove si rallenta tra torcervara Air in tangenziale Traffico in coda verso lo stadio Olimpico tra via dei Monti Tiburtini e Corso di Francia in direzione opposta verso San Giovanni incolonnamenti tra via Salaria via Nomentana e più avanti tra Scalo di San Lorenzo via Castrense ancora molto intenso il Traffico in via Aurelia dove ci sono rallentamenti tra via del Casale Lumbroso e la circonvallazione Aurelia verso il centro Nicolò lamenti poi su via ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione sul raccordo code a tratti in carreggiata esterna tra Prenestina e Tiburtina e in interna tra Settebagni e Appia inevitabili le difficoltà di missione per chi proviene la diramazione sud con rallentamenti a partire da Tor Vergata sul tratto Urbano della A24 incolonnamenti in entrata nella città tra Tor Cervara e la tangenziale disagi anche in uscita Dove si rallenta tra torcervara Air in tangenzialein coda verso lo stadio Olimpico tra via dei Monti Tiburtini e Corso di Francia in direzione opposta verso San Giovanni incolonnamenti tra via Salaria via Nomentana e più avanti tra Scalo di San Lorenzo via Castrense ancora molto intenso ilin via Aurelia dove ci sono rallentamenti tra via del Casale Lumbroso e la circonvallazione Aurelia verso il centro Nicolò lamenti poi su via ...

