Traffico Roma del 20-12-2021 ore 07:30 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Aprimi rallentamenti sul raccordo in carreggiata interna tra la Casilina e l'ardeatina inevitabili le difficoltà di missione per chi proviene dalla diramazione sud con code a partire dal casello di Roma Sud sul tratto Urbano della A24 Code in entrata a Roma tra Viale Palmiro Togliatti e la tangenziale Traffico intenso su via Flaminia Nuova verso il centro tra il raccordo è via dei Due Ponti medesime difficoltà tu via Appia tra l'aeroporto di Ciampino e il raccordo incolonnamenti anche sulla via del mare nei due sensi di marcia tra via di Mezzocammino e via di Malafede e non è un reparto No oggi alcuni lavori di rifacimento del manto stradale possibili disagi su Viale Europa viale Boston Viale America e Piazzale dell'Agricoltura trasporto pubblico per un guasto tecnico al ...

