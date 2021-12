Spavento in diretta per Antonella Clerici: “Ma voi siete pazzi!” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Un colpo al cuore ad inizio puntata oggi per Antonella Clerici, la conduttrice si è spaventata davvero, mentre all’inizio sembrava sapesse del pupazzo di neve. Antonella Clerici ripete sempre che lei conosce solo la sua scaletta, che non sa cosa combinerà Alfio in puntata, non lo vede mai prima dell’inizio. Oggi è entrata di corsa nel suo bosco di E’ sempre mezzogiorno, ha raccontato che si era distratta, stava chiacchierando, ha sentito la sigla che partita e si è resa conto dell’orario, erano già alle 11:56. Puntata come di consueto in diretta per la Clerici che ricorda al pubblico che oggi è il 20 dicembre, che manca pochissimo al Natale e poi pensa a come si potrebbero dividere queste giornate per organizzarsi al meglio. Antonella Clerici ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 20 dicembre 2021) Un colpo al cuore ad inizio puntata oggi per, la conduttrice si è spaventata davvero, mentre all’inizio sembrava sapesse del pupazzo di neve.ripete sempre che lei conosce solo la sua scaletta, che non sa cosa combinerà Alfio in puntata, non lo vede mai prima dell’inizio. Oggi è entrata di corsa nel suo bosco di E’ sempre mezzogiorno, ha raccontato che si era distratta, stava chiacchierando, ha sentito la sigla che partita e si è resa conto dell’orario, erano già alle 11:56. Puntata come di consueto inper lache ricorda al pubblico che oggi è il 20 dicembre, che manca pochissimo al Natale e poi pensa a come si potrebbero dividere queste giornate per organizzarsi al meglio....

