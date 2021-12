Pisa-Frosinone-: formazioni e dove vederla (Di lunedì 20 dicembre 2021) Domenica 26 Dicembre 2021 nello Stadio Romeo Anconetani alle ore 15:00 si disputerà la gara Pisa-Frosinone- di Serie B. I padroni di casa hanno vinto con il Brescia, hanno pareggiato con il Perugia e hanno vinto per tre volte consecutive con Como, Lecce e Cosenza. Gli ospiti hanno pareggiato per tre volte con Pordenone, Cremonese e Ternana. Infine hanno perso con Monza e vinto con la Spal. Serie B 17 giornata: il Pisa vola indisturbata in vetta Pisa-Frosinone-: probabili formazioni Pisa (4-3-1-2): Nicolas, Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto, Mastinu, Nagy, Marin, Gucher, Lucca, Sibilli. Allenatore: L. D’Angelo. Frosinone (4-3-3): Ravaglia, Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali, Lulic, Ricci, Garritano, Zerbin, Ciano, Canotto. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 20 dicembre 2021) Domenica 26 Dicembre 2021 nello Stadio Romeo Anconetani alle ore 15:00 si disputerà la gara- di Serie B. I padroni di casa hanno vinto con il Brescia, hanno pareggiato con il Perugia e hanno vinto per tre volte consecutive con Como, Lecce e Cosenza. Gli ospiti hanno pareggiato per tre volte con Pordenone, Cremonese e Ternana. Infine hanno perso con Monza e vinto con la Spal. Serie B 17 giornata: ilvola indisturbata in vetta-: probabili(4-3-1-2): Nicolas, Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto, Mastinu, Nagy, Marin, Gucher, Lucca, Sibilli. Allenatore: L. D’Angelo.(4-3-3): Ravaglia, Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali, Lulic, Ricci, Garritano, Zerbin, Ciano, Canotto. ...

