Lazio | obbligo di mascherine all’aperto | c’è l’ordinanza di Zingaretti

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, D'Amato: ora il governo introduca obbligo vaccinale #lazio - Open_gol : L’assessore alla Sanità: sbagliato chiedere i tamponi agli immunizzati. Abbiamo fatto di tutto per convincere, ora… - marco_moggio : RT @itsmeback_: La Polizia ricorre al Tar Lazio contro l’obbligo. Una battaglia a difesa dei diritti costituzionali di tutti i cittadini, n… - Robbetta : RT @rtl1025: ??'L'ordinanza che sta predisponendo la Regione #Lazio prevede l'obbligo di mascherina all'esterno. Per i passeggeri del traspo… - ge_group : RT @itsmeback_: La Polizia ricorre al Tar Lazio contro l’obbligo. Una battaglia a difesa dei diritti costituzionali di tutti i cittadini, n… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio obbligo

Come segnala la presidente dell'Associazione Nazionale Presidi delCristina Costarelli a ' Il ... Ma Costarelli segnala anche l'escamotage delle 'finte' prenotazioni per sfuggire all'(...Zinga chiede l'vaccinale. Nelmascherine sempre, anche all'aperto 'Ridurre la durata del green pass a 6 mesi va bene, perché la si allinea alla durata della protezione vaccinale. È una ...La Regione Lazio è pronta alla stretta anti contagio, anche per far fronte all'avanzata della variante Omicron. Dal 23 dicembre verrà predisposto, attraverso un'ordinanza ...L'obbligo vaccinale entrato in vigore nelle nostre scuole da 5 giorni ha provocato il caos, perché dal Ministero arrivano soltanto pareri, non arrivano direttive precise".