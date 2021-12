(Di lunedì 20 dicembre 2021) Il prossimo capo dello Stato sarà uno una donna? ”Penso che sarà un…”, taglia corto, ospite di ‘Un giorno da pecora‘. Nel dibattito sul cambio della guardia alla leader di Fratelli d’Italia viene tirata per la giacchetta da tutte le parti politiche e dai giornali, al punto che stamattina si è parlato di un “abboccamento” con Letizia Moratti, nel corso di un incontro svoltosi in settimana a Milano. Endorsement che laha smentito categoricamente. ”Dopo presidenti che vengono tutti dalla stessa cultura politica, mi piacerebbe avere un presidente che rappresenti la maggioranza di…Gli italiani alla fine in maggioranza sono die invece arrivano presidenti tutti di una cultura diversa”, ha ...

SecolodItalia1 : La profezia di Giorgia Meloni: “Al Quirinale andrà un uomo e deve essere di centrodestra” - avv_migliavacca : @TommasoCurzio … il veggente che non ne azzecca una -

E se la Meloni ha speso parole di apprezzamento per l'iniziativa del segretario leghista, lui ha invece commentato causticamente l'uscita di. Ladi Di Maio sul Colle. Ecco perché ...Non mi piace chi grida al lupo al lupo, ma Giorgia Meloni, pur legittimata come gli altri politici italiani, dovrebbe avere più pudore degli altri nell'abusare della parola "patriota", che, come lei d ...La proroga dello stato d'emergenza è una delle tante riflessioni al vaglio del presidente del Consiglio Mario Draghi.