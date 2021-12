La fine di Gomorra | non si salva nessuno

Advertising

Luca100celleASR : @alexXx_96_ @sircertaldismo Io pure l’ho incominciato controvoglia dando pe scontato che era na merda, invece alla… - kladywriter : RT @AdrianoStabile: E' la fine di un'era: #Gomorra, la lettera d'addio di #SalvatoreEsposito a #Genny - theyoungwolfbre : RT @AdrianoStabile: E' la fine di un'era: #Gomorra, la lettera d'addio di #SalvatoreEsposito a #Genny - KrstoKlipa : RT @AdrianoStabile: E' la fine di un'era: #Gomorra, la lettera d'addio di #SalvatoreEsposito a #Genny - Mary46188915 : Ciro :'Saremo io e te insieme fino alla fine.' ???? @SalvioEspo @damore_marco #Gomorra #Gomorra5 -

Ultime Notizie dalla rete : fine Gomorra

Ecco la verità, attenzione agli spoiler se non avete ancora visto l'ultimo episodio!5, chi ... Le cose sono andate diversamente, ma non c'è stato nessun lieto; qualcun altro ha infatti ...Il viaggio verso laEd è così checi porta al capolinea del viaggio iniziato nel 2014, portato a compimento con un coinvolgimento sempre maggiore alla regia di Marco D'Amore (sei episodi ...Gomorra 5 La recensione della quinta e ultima stagione della serie di Roberto Saviano con Marco D'Amore e Salvatore Esposito.Invece no. Mi mancate. Tutti. Vabbè , passerà". Scrive su Facebook Marco D'Amore, alias Ciro Di Marzio, sull'addio alla serie tv e a chi ci lavora, dopo l'atto finale di Gomorra.