Grande Fratello Vip, ''Soleil e Alex? Una pozzanghera di fango'': parla Jo Squillo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Jo Squillo ne ha per tutti e racconta cosa pensa dei protagonisti principali della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di lunedì 20 dicembre 2021) Jone ha per tutti e racconta cosa pensa dei protagonisti principali della sesta edizione delVip.

Advertising

CaldoraDaniela : @BELLIPRODUCTION Eri partito bene,poi hai iniziato a fare i teatrini con la tua compagna,hai trascinato Sole in un… - Taerikakook : Stiamo vedendo il grande fratello versione Bantang - LNN999 : RT @boni_castellane: Facciamo una trasmissione, il 'Covid Show', nella quale i virologi Burioni, la Lucarelli, Cecchi Paone, la Ronzulli ve… - Simona03567380 : D'altronde Signorini e Sonia le hanno detto dal giorno uno che lei è il grande fratello per cui ora LEI VUOLE E DEV… - allparallels : non ho capito ma i bts sono entrati nella casa del grande fratello -