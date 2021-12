Fabiani: “Lotito e Mezzaroma non possono fare nulla, nemmeno parlare con me” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – 20 dicembre, Angelo Fabiani a Radio Anch’io Sport (dichiarazioni poi riprese dall’Ansa): “Abbiamo chiesto una proroga per terminare il campionato, mi auguro che sia così”. Il direttore sportivo della Us Salernitana 1919 si limita a fotografare una situazione che tutti, in Italia, ben conoscono. Stavolta però ‘nessuna nuova notizia’ non è una ‘buona notizia’. Senza fatti nuovi (passaggio di proprietà) e senza la grazia in extremis degli organi competenti (la pietas degli altri presidenti è già stata espressa) tra 11 giorni la Salernitana sarà esclusa dal campionato di Serie A. Beffardamente, avrebbe allora salutato i tifosi di casa con il mesto 0-5 rifilato dall’Inter a domicilio. Quella di martedì 21 ad Udine rischia seriamente di essere l’ultima partita della gloriosa storia granata durata 102 anni. ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – 20 dicembre, Angeloa Radio Anch’io Sport (dichiarazioni poi riprese dall’Ansa): “Abbiamo chiesto una proroga per terminare il campionato, mi auguro che sia così”. Il direttore sportivo della Us Salernitana 1919 si limita a fotograuna situazione che tutti, in Italia, ben conoscono. Stavolta però ‘nessuna nuova notizia’ non è una ‘buona notizia’. Senza fatti nuovi (passaggio di proprietà) e senza la grazia in extremis degli organi competenti (la pietas degli altri presidenti è già stata espressa) tra 11 giorni la Salernitana sarà esclusa dal campionato di Serie A. Beffardamente, avrebbe allora salutato i tifosi di casa con il mesto 0-5 rifilato dall’Inter a domicilio. Quella di martedì 21 ad Udine rischia seriamente di essere l’ultima partita della gloriosa storia granata durata 102 anni. ...

