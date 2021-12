(Di lunedì 20 dicembre 2021), il dolore per la morte dei tre operai. Si indaga per omicidio colposo. I biglietti dei cittadini: «Siamo tuttivoli». Il leader Pd Letta: «Vicini alla città»

Advertising

Azione_it : Il crollo delle nascite in Italia lo pagheranno le generazioni future. Bisogna intervenire eliminando il “costo del… - emergenzavvf : ?? #Ravanusa, #crollo palazzo: terza notte di lavoro per i #vigilidelfuoco, con la luce delle fotoelettriche sono pr… - emergenzavvf : ?? #Ravanusa #crollo palazzo: un dispositivo di soccorso composto da 142 #vigilidelfuoco è ancora impegnato, con 40… - LaStampa : Crollo delle gru a Torino, le colpe di una strage - CrapanzanoRobin : RT @rep_torino: Sopravvissuto al crollo della gru: 'Sono salvo grazie alla mia auto' [aggiornamento delle 02:44] -

Ultime Notizie dalla rete : Crollo delle

... se ancora si ostinano a resistere a un ricatto imposto con la più spudoratamenzogne, quella ... ripeteva, di cosa dev'esser stato il più impensabile degli eventi antichi, cioè ildell'...Tutto perfetto, tranne il fatto che secondo il dato diffuso a un'ora dalla chiusuraurne, solo il 30% dei 4,5 milioni di hongkonghesi con diritto di voto sono andati ai seggi (un...Dopo il blocco delle fabbriche per Covid, la carenza di conduttori, ma il vero nodo è il totale passaggio all’elettrico entro il 2035: per le ...Voi sapreste definire un trauma? Vi sono eventi catastrofici che sappiamo riconoscere come tali, ma quando si tratta di situazioni reiterate e subdole? Ecco tutto quanto occorre sapere sull'argomento ...