“Cristian e Sally” in concorso al David di Donatello 2022

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Protagonisti del film, dal forte messaggio sociale, i ragazzi diversamente abili del Centro “Peter Pan” ANFFAS di Celano e Corrado Oddi CELANO – Il cortometraggio “” è tra le opere inalla prossima edizione deidi. Prodotto dal Comune di Celano (AQ) in collaborazione con A.S.A.S. – Associazione Stella, affronta temi sociali di grande attualità come disabilità, inclusione sociale, dipendenze e violenza sulle donne, che fanno da sfondo a storie di amore e di amicizia. I protagonisti del film, interamente ambientato nel territorio di Celano, sono i ragazzi diversamente abili del Centro “Peter Pan” ANFFAS, affiancati da attori professionisti come Corrado Oddi, che in carriera ha interpretato il ruolo del Giudice Giovanni Falcone nel docufilm RAI dedicato alla ...

Cinecittà News

